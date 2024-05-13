三重祖孫3代命案 涉案女婿殺人罪嫌移送新北檢

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市三重區發生祖孫3代命案，涉嫌殺人的二女婿張姓男子被警方火速查緝到案。張男涉嫌因金錢等紛爭先後殺死妻子、岳母及繼子，今天上午被依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三重區11日晚間發生祖孫3代命案，30歲陳姓女子與3歲兒子、69歲母親被人發現遭棉被包裹，陳屍在住處臥室。陳女的丈夫張男在案件曝光前即搭車離去，被警方認為涉嫌重大。

警方調閱監視畫面，確認張男日前搭高鐵南下台中，經掌握張男行蹤，10多名員警南下，昨天上午到張男在台中市西屯區的租屋處逮人。經過警方帶回詢問後，張男供稱因金錢等紛爭殺害妻子、岳母及繼子。

警方今天上午依殺人罪嫌將張男移送檢方偵辦，移送過程，張男手銬用毛巾包覆，問對媒體詢問面無表情。

初步了解，張男自稱掐死3人，但檢察官昨天會同法醫相驗3死者，發現身體沒有明顯外傷，檢方將於今天下午解剖，以釐清死因。（編輯：蕭博文）1130513