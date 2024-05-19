賴清德蕭美琴揪釣蝦 史國國王、馬紹爾總統獲金竿獎

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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴今天邀請友邦慶賀團元首體驗在地文化釣蝦活動，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世、馬紹爾群島總統海妮獲「金竿獎」；賴清德表示，將與各方共同努力，建設繁榮昌盛的國家，並維持台海現狀。

正副總統就職典禮明天舉行，賴清德、蕭美琴今天邀請友邦慶賀團元首體驗在地文化釣蝦活動，包括史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世、馬紹爾群島共和國總統海妮暨夫婿、帛琉共和國總統惠恕仁伉儷、巴拉圭共和國總統潘尼亞、貝里斯總理布里仙紐、聖露西亞總理皮耶伉儷、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福伉儷、吐瓦魯國總理泰歐伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利等友邦慶賀團元首及官員出席。

賴清德以英文致詞，感謝各國元首遠道而來，大家的來訪對台灣深具意義，他很高興大家一起參與今天的活動。

賴清德指出，明天他將宣誓就任中華民國台灣的下任總統，很高興能和優秀的副總統、「戰貓」蕭美琴一起就任，他們將與各方共同努力，建設繁榮昌盛的國家，並維持台海現狀；台灣並不孤單，會與許多像大家一樣共享民主、自由與人權價值的國際友人共同努力。

賴清德說，為了讓大家有賓至如歸感覺，今天安排一項台灣常見的休閒活動「釣蝦」，有些賓客來自島國，可能擅長釣魚，但是釣蝦又有點不同，他跟大家分享增加捕獲量的小技巧，蝦子會吃餌，所以要等蝦子吃餌後，再拉起釣竿，請大家發揮功力，因為釣蝦最多的前兩名將獲頒金竿獎。

隨後，在至善釣蝦場老闆林聰明教學說明及示範下，賴清德、蕭美琴及各國元首共同體驗釣蝦，並且品嚐台南創意小吃。

知情人士表示，現場準備清涼啤酒與各項深具台灣味的小吃、點心，包括滷肉飯、芥藍牛肉、虱目魚皮、迷你椪餅、紅豆粉粿冰淇淋等台灣小吃元素，都將以創意料理方式入菜，讓在座賓客享用最道地、最獨特的台灣味。賴清德以東道主之姿用心安排，每項規劃都極盡巧思，要讓賓客賓至如歸，更要加深邦誼，讓台灣與友邦關係更加緊密。

釣蝦體驗結果出爐後，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）榮獲「金竿獎」第一名、馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）榮獲「金竿獎」第二名，由賴清德及蕭美琴分別頒獎，現場氣氛熱絡愉快；恩史瓦帝三世笑容滿面說，今天是他的Lucky day。（編輯：林淑媛）1130519

520總統就職典禮前夕，總統當選人賴清德（前右）19日在台北外雙溪一家釣蝦場，與來台祝賀的邦交國重要訪賓進行釣蝦比賽，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（前左）獲得第一名，並由賴清德頒獎。中央社記者徐肇昌攝 113年5月19日

520總統就職典禮前夕，總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴19日邀請來台祝賀的邦交國重要訪賓，深入台灣在地文化釣蝦場，體驗釣蝦樂趣，馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）（左）獲得釣蝦比賽第2名。中央社記者徐肇昌攝 113年5月19日