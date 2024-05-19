520上任前夕拚創意外交 賴清德帶友邦元首釣蝦

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北19日電）520就職典禮將於明天登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台，總統當選人賴清德上任前一天，除了準備明天就職，也用創意方式拚外交，他偕同副總統當選人蕭美琴邀請友邦元首深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦樂趣。

賴清德今天上午出席「與友邦慶賀團元首釣蝦體驗在地文化活動」，晚間則將出席在台北賓館舉辦的「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」。

知情人士表示，上任前一天，賴清德今天行程的重心還在外交工作。

賴清德上午邀請已抵台的友邦元首第一線深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦、烤蝦樂趣，包括 史瓦帝尼 史瓦帝尼小百科 史瓦帝尼為中華民國友邦。

位於非洲南部，北、西、南三面被南非包圍，東面與莫三比克相鄰，人口約130萬。

國境面積約1萬7364平方公里，略小於台灣的一半，首都為姆巴巴內市

信仰以基督教（40%）為主，其次為天主教（20%）、伊斯蘭教（10%）和傳統宗教。

使用貨幣Emalangeni與南非幣等值。 看更多 關閉 、馬紹爾、 帛琉 帛琉共和國小檔案 英文名稱：Republic of Palau 帛琉時差較台灣快1小時，使用英語及帛琉語。 地處西太平洋密克羅尼西亞群島，由8個主要島嶼及約340個火山岩小島組成，陸地總面積487平方公里，其中僅9個島嶼有人居住，總人口約2萬。2017至2019年台灣人每年平均前往帛琉旅遊約1.2萬人次。 疫情：截至3/16，帛琉共0個武漢肺炎確診數。

疫苗：今年1月開始推動注射疫苗計畫，而美軍醫療小組也正在帛琉協助當地落實這項計畫。帛琉民眾接種美國莫德納（Moderna）疫苗。 資料來源：外交部、交通部、WHO、Island Times 看更多 關閉 、巴拉圭、 貝里斯 貝里斯小檔案 首都：貝爾墨潘

地理位置：貝國位於中美洲東北部，東瀕加勒比海，北接墨西哥，西邊、南邊與瓜地馬拉為鄰

面積：22,966平方公里

人口：41.9萬人（2020年）

語言：英語為官方語言，西語人口或通西語者佔46%

面積：22,966平方公里

宗教：天主教、基督教新教

幣制：貝里斯幣（BZD）

時差：較台灣時間慢14小時

雙邊貿易：2020年中華民國對貝里斯輸出609.6萬美元，自貝里斯輸入66.8萬美元 資料來源：外交部 看更多 關閉 、聖露西亞、 聖文森 聖文森及格瑞那丁小檔案 首都：金石城（Kingstown）

面積：389平方公里

地理位置：位於東加勒比海小安地列斯群島之向風群島中部，由主島聖文森(St. Vincent)及格瑞那丁群島(The Grenadines)32個小島或礁岩所組成

人口：約110,696人（2020年）

語言：英語

1981年與中華民國建交 看更多 關閉 、 吐瓦魯 吐瓦魯小檔案 首都：富那富提

面積：26平方公里

語言：官方語言為英語，主要語言為吐瓦魯語

人口：2022年統計約1萬1000人，另約有海外僑民7000人

宗教：基督教

邦交：中華民國與吐瓦魯1979年9月建交 資料來源：外交部 看更多 關閉 等友邦元首與會。

賴清德致歡迎詞開場，感謝各友邦元首親率慶賀團來台出席就職典禮，共襄盛舉。

知情人士表示，賴清德並非第一次透過趣味活動以增進友邦情誼，自擔任副總統以來，賴清德便首創「創意外交」路線，活用不同形式讓駐外使節、國外貴賓體驗台灣。今天邀請各邦交國元首、總理等貴賓體驗釣蝦外，在2021年時，賴清德就曾邀請美國、日本、澳洲、英國、印度五國駐台代表體驗釣蝦生活，當時的印度駐台代表戴國瀾獲得「金竿獎」，還表示自己已經迷上了釣蝦。

知情人士說，除體驗釣蝦之外，台灣有豐富的山林資源，賴清德2021年也曾邀請過美國、英國、新加坡等駐台代表參訪阿里山特富野古道及達邦部落，不僅體驗台灣的山林之美，也透過在地的歷史、文化、美食，讓國際友人用自身的感官體驗最真實的台灣。

此外，2023年，賴清德也曾邀請美國在台協會（AIT）主席 羅森柏格 羅森柏格小檔案 羅森柏格（英文名：Laura Rosenberger）曾任美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）外交政策顧問，也曾在國務院和國家安全委員會擔任多項職務，前後超過10年。2021年1月接任白宮國安會中國與台灣事務資深主任。 她高度關切北京對台灣日益增加的挑釁行為，但也重申美國的對台政策仍是基於台灣關係法下的一個中國政策。 曾表示美國與台灣的非官方關係是十分重要的關係，雙方在各方面共同合作，包括在國防上確保台灣維持自我防衛能力以抵禦脅迫性行為，台美經濟關係也十分重要，她指出，對台交往準則是基於台灣關係法，並依循國會通過的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）進行檢視。 談到中國，羅森柏格表示，拜登政府的對中政策有3大支柱，包括國內投資以增強競爭力、重建與盟友關係以尋回美國國際競爭領導地位，並與中國往來。 看更多 關閉 到台南深度旅遊，包括參觀奇美博物館、水果店吃冰，走訪一級古蹟武廟和天后宮等，促進台美情誼。

賴清德曾表示，台灣人習慣「好東西要和好朋友分享」，用一根釣竿、一杯台灣冷泡茶，再來一群好朋友，希望藉由不同的方式，讓國際友人了解台灣民眾生活文化，也留下深刻印象。創意外交路線深獲各國使節好評，以不同的方式讓世界看見台灣。（編輯：林淑媛）1130519

520總統就職典禮前夕，副總統當選人蕭美琴19日在台北外雙溪出席「與友邦慶賀團元首釣蝦體驗在地文化活動」，親自體驗釣蝦樂趣。中央社記者徐肇昌攝 113年5月19日

520總統就職典禮前夕，副總統當選人蕭美琴（右2）19日在台北出席「與友邦慶賀團元首釣蝦體驗在地文化活動」，釣蝦比賽後，蕭美琴觀看自己的成果。中央社記者徐肇昌攝 113年5月19日