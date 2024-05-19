法屬新喀里多尼亞暴動釀6死 奧運聖火傳遞取消

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）在法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）發生暴動造成6人死亡後，當地奧運聖火傳遞計畫已於今天取消。

法新社報導，奧運聖火原定6月11日抵達 新喀里多尼亞 新喀里多尼亞小百科 首都：努美阿（Noumea）

位置：西南太平洋，位於澳洲昆士蘭省東方約1200公里。

人口：27.9萬（2017）

人口組成：原住民卡納克人（42%）、歐洲人(30%)、玻里尼西亞人(11%)、其他。

與法國關係：1853年：成為法國殖民地。法國在當地開採鎳礦，卻不准卡納克人參與，並限制他們只能在保留區內活動，種下日後衝突禍因。

1980年代：支持獨立的卡納克人與白人爆發多次衝突，奪走70多條人命。

1998年：法國與統獨兩派簽署協議，同意以20年時間「去殖民化」，包含逐漸釋出警察、教育等權限給新喀里多尼亞，並承諾最晚2018年11月前舉辦獨立自決公投。

若這次公投失敗，新喀里多尼亞島可在2022年之前，再舉辦兩次獨立公投。 資料來源：外交部維基百科 看更多 關閉 ，但法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）表示，「優先要務必須是當地恢復平靜」。

「我認為，考慮現在情況，每個人都明白優先要務真的是鞏固公共秩序的恢復，然後是安撫。」

「優先要務是居民安全，恢復平靜，以及政治局勢改善。」

新喀里多尼亞爭議性的投票制度改革引發民怨，今天有數以百計全副武裝的法國士兵和警察在首都努美阿（Noumea）巡邏。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130519