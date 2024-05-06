學者：健保固定點值難解醫護荒 缺工恐是市場失靈

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）醫界呼籲健保總額支付改目標制，以公務預算補齊缺口，緩解醫院財務困境，改善醫事人員待遇。學者指出，贊成健康投資，但醫護缺工恐是市場失靈，單靠健保固定點值難解醫護荒。

健保總額事先匡列預算金額，醫療超量會稀釋點值，立法院衛環委員會今天舉行健保點值修法公聽會。多名醫界代表提到，並未要求廢除總額制走回論量計酬老路，呼籲改支付目標制，由公務預算補齊需求與預算缺口，醫界將優先為醫事人員加薪，幅度甚至有望達20%。

同樣在這場公聽會的學者專家代表、長庚大學醫務管理學系教授盧瑞芬表示，健保付給對象是醫院診所、並非付錢給醫事人員，醫院分配、調整薪資屬於內部管理，雖然醫院收入不足可能造成員工無法擁有合理薪資，但有時候人力不足是市場失靈問題。

盧瑞芬說，贊成健康投資，但絕非把錢籌到位，就不考慮合理分配，健保議題是經濟議題，資源有限慾望無窮，齊頭式保障點值是多此一舉，這就是形同廢除總額，失去總額精神，總額可以調整，但醫療缺工無法靠固定點值解決，保障護病比，提供人力配套更重要。

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陽明交通大學衛生福利所教授李玉春提到，雖然同意適度保障健保點值，但需回歸健保會協商，避免誘因過多，出現醫療衝量。醫院經營困難問題，主因是資源不足、分配不均，預防保健等投資不足，再加上支付改革慢，不是光透過齊頭式保障健保點值就能解決。

台灣社會心理復健協會秘書長滕西華認為，健保費基過度依賴薪資所得，家戶總所得10年停滯；再者，核定總額加碼項目協商形同虛設，無法適時預估成長率，規劃保費調漲，無法獲足夠保費收入，難以支付高昂醫療，台灣醫療品質等於點值唯一的路是支付制度改革與健保費基正義。（編輯：李亨山）1130506