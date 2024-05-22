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衛福部長邱泰源就任 重申健保改革經費要花在刀口

2024/5/22 19:20（5/22 19:41 更新）
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新任衛福部長邱泰源（圖）22日首度與媒體茶敘，未來將積極推動健保改革與加強健康投資，進而落實總統賴清德「健康台灣」的願景。中央社記者沈佩瑤攝 113年5月22日
新任衛福部長邱泰源（圖）22日首度與媒體茶敘，未來將積極推動健保改革與加強健康投資，進而落實總統賴清德「健康台灣」的願景。中央社記者沈佩瑤攝 113年5月22日
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）新任衛生福利部長邱泰源今天說，將積極推動健保改革與加強健康投資，會提出近程、中程、遠程的配套措施；針對健保改革，不是只有點值的問題，經費要花在刀口上。

總統賴清德昨天在總統府前發表就職演說時，提到期待一個更健康的台灣，期許自己發揮醫師專業，集結各界的力量，讓國人活得長壽又健康。

邱泰源今天首度與媒體茶敘時提到，賴總統上任前，由成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，聚集各界菁英提出10大策略，這也是衛福部未來要積極落實的政策方針。

他認為，這10大策略涵蓋兒童照顧、提升婦女健康、針對慢性病防治的「888計畫」、百億癌症新藥基金等，若能一一落實，台灣要邁向健康大國是指日可待，衛福部將整合專業團體力量，達到全人醫療重要目標。

針對各界關注的健保改革議題，邱泰源重申，醫療改革有3個原則，包括「維護人民最高的醫療品質」、「醫事人員要很有尊嚴、安全的發揮專業」、「醫療院所的運作要非常順暢」。

他說，依據上述的原則，任何的改革都要以人民第一、國家至上，國家當然是面對很多壓力，所以財務要怎麼做合理的分配，衛福部會提出近程、中程、遠程的配套措施，相信未來朝野協商可以往更好的方向跟解決方案。

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邱泰源強調，健保不是只有點值的問題，必須以人民的健康為重，經費要花在刀口上，當病人生命走到末期，能夠接受安寧和緩和醫療，讓末期病人的生活品質提高，而且可以節省健保支出，這是值得擴大推廣的。

衛福部3名次長林靜儀、呂建德、周志浩則分別提到，健保點值是健保改革之一，但不會是唯一；將強化社區精神衛生跟醫療的銜接；人工生殖法修正草案正預告中，盼早日完成修法程序。（編輯：陳政偉）1130522

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