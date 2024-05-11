健保研討會 醫界喊話：到非要改革不可地步

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）健保點值修法近日如火如荼進行，民間團體、醫界今天召開健保相關研討會，提支付制度變革等建言，盼提供520上任新執政團隊參考，醫界更喊話，健保到了非要改革不可地步。

全民健康保險開辦至今近30年，台灣健康經濟學會、中華民國醫師公會全國聯合會今天共同舉辦「健保永續 健康台灣」研討會，討論研擬綜合政策建議，希望對未來政策推動提供參考，包括準衛生福利部長邱泰源、準衛福部政務次長呂建德等人出席。

邱泰源致詞時笑說，不評論今天主題以免失焦，抱持學習心情參與，隨即分享他從醫以來心路歷程，更期盼有一天不是醫師出來，不是醫師的夫人出來上街頭，而是病人出來替醫師上街頭，替醫師發聲。

呂建德提到，過去他在德國研究健保制度，重要3原則首先是社會團結、社會互助，即人人為我、我為人人；第2為補充原則，所謂的全人、全家庭、全社區的照護；第3個原則是互相妥協跟協商，台灣總額支付就是在這原則下進行，他認為這是健保邁向下一個10年、30年的重要原則，走出台灣模式。

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民眾黨立法委員陳昭姿則向坐在台下的邱泰源喊話，要當全民的部長，呼籲落實分級醫療、保障點值後應調整醫護薪酬、處理藥價差、指示藥退出等議題，重申一定要有更進步的品質支付政策配套，同時鼓勵醫院提出各種照顧方案，讓世界看到台灣照護品質。

醫師公會全聯會理事長周慶明也說，健保到了非要改革不可地步，雖然台灣醫療服務世界數一數二，「大家心知肚明，都是長期建築在低總額、低點值的血汗基礎上」，現在又加上新科技、新藥、人口老化等因素，醫療機構經營壓力更大，今天論壇集合產、官、學、醫、病友團體，各界共聚一堂，相信可針對健保問題提出民間想法跟建言。（編輯：李亨山）1130511