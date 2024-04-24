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世衛大會5月底開幕 薛瑞元：尚未接獲邀請

2024/4/24 09:37（4/24 10:17 更新）
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圖為2019年第72屆世界衛生大會場內布置。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）第77屆世界衛生大會（WHA）5月登場，衛生福利部長薛瑞元今天說，目前尚未接到邀請函，因適逢520新內閣將上任，屆時當然就是由新任衛福部長邱泰源率團前往。

世衛大會5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，儘管各國挺台聲浪一波波，然而截至去年，台灣已連續7年未能以觀察員身分參與。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀薛瑞元報告「非法網站創意私房案件，提出兒少性影像防制具體作為、檢討報告，並就兒童及少年性剝削防制條例修正方向」等議題，並備詢。

有關今年參與WHA進度，薛瑞元會前接受媒體聯訪時表示，「目前還沒有接到邀請」，這次舉行時間是從5月27日開始，因520新內閣將上任，當然就是由新部長邱泰源

邱泰源小檔案

  • 生日：1956年10月30日
  • 學歷：中國醫藥學院醫學系、日本國立東京大學醫學研究所碩士
  • 經歷：立法院第9及第10屆立委、台大醫院主治醫師兼門診部主任、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫學院教授、中華民國醫師公會全國聯合會理事長、台北市醫師公會理事長
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率團前往。

媒體提問台北慈濟醫院護理師涉偷拍散布病患隱私照案，薛瑞元說明，這部分已請北慈所在的新北市衛生局調查，且北慈已把這名護理師移送檢警，把照片放到網路上的行為，涉及洩漏病人隱私問題，整個事件還是要看調查結果。

此外，衛福部前部長陳時中傳出將接任行政院政務委員，被外界質疑可能成未來「地下部長」。

薛瑞元重申，他認為這樣的安排有助衛福政策跨部會合作，當政策在衛福部就能做到，衛福部就會執行，有些政策則需要其他部會配合，例如今天委員會中要談的兒少性剝削事件，涵蓋數位部、內政部警政署、法務部等不同部會，就由政委協調。（編輯：張銘坤）1130424

#邱泰源
#世衛大會
#薛瑞元
#衛福部
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