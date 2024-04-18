發展綠能韌性 饒慶鈴率首長勘利嘉、關山小水力發電

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）推動綠能，台東縣長饒慶鈴今天帶領縣府團隊、鄉鎮市長訪視台東利嘉及關山2處小水力發電廠；饒慶鈴表示，台東極具綠色能源發展潛力，盼邁向永續發展的綠能韌性城市。

饒慶鈴與縣府團隊、台東鄉鎮市長今天下午勘察自來水公司利嘉淨水場及關山圳兩地小水力發電設施，實地瞭解在不同環境下以小水力運轉發電，如何以更有效率、更友善型態與自然環境共存，期望能用更適合台東縣方式推展綠色能源，達到環境永續，讓台東縣邁向永續發展的綠能韌性城市。

台東縣政府財政及經濟發展處工商管理科綠能推動辦公室表示，利嘉淨水場為台水公司推動全國第1座運轉發電的淨水場，利用自來水水源利嘉溪的取水口與淨水場的進水口的高低落差產生電能，裝置容量為130瓩（kW），年發電量約68萬度，約可供200戶家庭全年用電，減少年碳排量約336噸，發完電的水再依處理程序變成家用自來水，充分利用水資源。

關山大圳屬於灌溉渠道，農水署善用沉砂池到進水口間的水位差發電，裝置容量為1000瓩（kw），年發電量約400萬度，約可供周邊地區如關山、鹿野及池上1100至2000戶住宅用戶全年用電，而發電後的尾水，將全數回流到關山大圳，供應下游關山鎮地區農業灌溉用水，不僅可農業使用，也供發電，達成多重效益。

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饒慶鈴在勘查行程後表示，期許在不破壞台東環境前提下，善用既有天然資源來發展綠色能源，今天兩處案場雖然發展環境與條件不同，但都成功利用原本環境的特性發電，以位能或動能發完電的水也都可繼續運用在多元用途上，確保資源再利用且不被浪費，展示出綠色能源與環境共生典範。

饒慶鈴表示，台東縣擁有得天獨厚天然資源，陽光充沛適合太陽能發展，又擁有豐富地熱資源，是極具綠能發展潛力的縣市；為了推動再生能源與城市永續發展，縣府也設置台東綠能推動辦公室，協助有需要的縣民進行綠能申設等行政服務。（編輯：陳仁華）1130418