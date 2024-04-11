苗縣「以大帶小」首案 力積電攜供應鏈廠商減碳

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣政府配合經濟部輔導力積電申請「以大帶小」製造業低碳及智慧化升級輔導計畫，獲經濟部補助新台幣2550萬元，是縣內首案，今天在縣府共同宣示致力減碳目標。

苗栗縣政府工商發展處表示，力積電2021年起在苗栗投資2780億元興建2座新廠，並宣布未來3年再加碼投資600億元，銅科新廠區5月竣工啟用後，將可提供鄉親逾3600個工作機會，促進在地協力廠商發展並帶來周邊就業機會。

因應國際淨零碳排趨勢，經濟部推動製造業低碳及智慧化轉型輔導計畫，鼓勵中心廠商「以大帶小」攜手供應鏈共同減碳。

縣府協助輔導首家業者為力積電，以「力積電供應鏈半導體製造低碳減排技術導入計畫」案，申請獲經濟部產業發展署核定補助2550萬元 ，預期透過節能及減碳優化效益擴散，連帶與10家供應鏈廠商同步減碳升級。

工商處今天在縣府召開記者會，縣長鍾東錦表揚力積電及三福化工、松勁科技、智勝科技、靖洋科技、鋒魁科技、巨茂應用材料、建泓科技、派德工程、久福金屬與九玄科技等10家供應鏈廠商。

鍾東錦表示，為落實減碳減排政策，苗栗縣是全台第1個加入「新加坡全球碳交易平台」縣市，未來透過輔導在地企業建立正確碳資產觀，提升永續績效和企業形象，全力打造科技產業及觀光大縣。

力積電總經理謝再居表示，淨零碳排是世界趨勢，也是國家重要目標，公司推動永續經營低碳轉型工作，壓力其實來自廣大投資人，要求製造過程使用最少的水、電耗能、減少碳排，過去5年已兢兢業業投入不少心血，未來計畫逐漸開展，有機會每年減少碳排逾4、5萬噸，節省電力達700萬度，並繼續擴展到其他供應商。

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工商處表示，力積電成立供應鏈低碳轉型輔導團，導入相關減碳及減溫半導體先進技術，並協助供應鏈進行ESG及節能減碳推廣及教育訓練，視各廠能源耗用狀況，提供相應的減排措施和節能建議，共創低碳與智慧製造的利基。

另外，透過顧問團溫室氣體盤查，可瞭解各廠能源使用及碳排放概況，從而促進能源節約和效率提升，將有助於減緩氣候變遷帶來衝擊。（編輯：方沛清）1130411