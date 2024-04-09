JHBL大倫、明仁國中進8強 鍾東錦約奪冠吃火鍋

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）112學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級總決賽15日開打，苗栗縣大倫國中男、女籃及明仁國中男籃等3支隊伍挺進8強決賽，苗栗縣長鍾東錦今天授旗，期勉「奪冠回來一起吃火鍋」。

苗栗縣大倫、明仁國中籃球隊是JHBL傳統勁旅，今年2校、3支球隊同時晉級8強決賽，賽事將於15日起在新北市板橋體育館點燃戰火。

鍾東錦今天偕同國民黨立委邱鎮軍的妻子詹美娟、苗栗縣教育處長葉芯慧、苗栗市代理市長葉志航及多名縣議員在大倫國中體育館授旗，並頒贈大倫男、女籃及明仁男籃3支球隊各新台幣3萬元加菜金。

鍾東錦指出，大倫及明仁國中籃球隊實力雄厚，尤其大倫國中在107學年度囊括男、女籃雙料冠軍，期待今年2校3隊勇闖決賽，再度替苗栗縣籃球史寫下新篇章。

他鼓勵球員享受比賽的過程，更要有「勝不驕、敗不餒」運動家精神，他並與球員相約，若贏得冠軍，將宴請教練、選手大啖火鍋慶功。

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苗栗縣教育處指出，今年預賽時，大倫國中男籃隊張家銘以每場比賽平均得分20分；12強取8強比賽的數據統計，以平均每場2.8次阻攻，成為賽會「阻攻王」。女籃部分，大倫國中選手彭郁婷在賽會期間以場均得分20分、助攻5.8次、抄截5次，成績目前都名列前茅。

另外，明仁國中男籃選手謝瑋恩在得分、籃板及助攻上都榜上有名，根據目前統計數據顯示，謝瑋恩以平均24.8分、籃板球平均13.8次均位居全國第2名，助攻方面以平均5.4次暫居全國第5，在此次賽會繳出全能身手及數據。（編輯：戴光育）1130409