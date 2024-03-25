苗栗外海麒崴、韻崴風電環評過初審 加強漁網清除

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（中央社記者張雄風台北25日電）環境部今天召開苗栗外海麒崴、韻崴2離岸風電環評第2次初審，環委建議未來清除水下漁網纏繞的時間集中在5月至9月，較有機會即時解救水下生物；最後建議本案補正後通過，送大會審查。

環境部今天召開「麒崴離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「韻崴離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

此2案開發單位皆為森崴能源股份有限公司，案場皆位於苗栗縣外海，麒崴面積約150平方公里、韻崴135平方公里；最大風機數量分別為85支、81支，最大裝置容量分別為1190MW、1134MW。

開發單位表示，在地質條件及屆時已商業化技術與設備條件允許下，打樁工法將使用如負壓式沉箱基礎或振動錘等對環境較友善工法；若採浮式風機，風機間距至少1000公尺；計畫依經濟部「離岸風力發電區塊開發共同廊道」，規劃海纜於苗栗縣竹南鎮或通霄鎮上岸。

日豐定置漁場漁民黃勇勝今天以電話連線的方式再次發表意見，希望經濟部能源署另覓海纜上岸地點；他強調，海床一旦開挖，周圍環境就會被破壞影響，去年已經發生定置網拉上來時，撈到大量海藻、藤壺，是過去都沒有的現象。

黃勇勝指出，他們身為利害關係人，卻連被邀請出席的機會都沒有；他們一家三代都是討海人，海洋就是他們的家，不希望自己的家被迫害。

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環評委員表示，報告中麒崴監測對照點位就是韻崴的開發區，反之亦然，這樣並不合理；另外建議開發單位清除海纜及錨鍊上纏繞廢棄漁網的時間集中在5月至9月，這段時間是生物活動比較多的時間點，如白海豚、海龜等，才能更即時解救生物。

環委最後建議開發單位應加強與利害關係人溝通，且海纜舖設工程規畫應於休漁期間施工，並補充具體工程內容，包含是否會穿越定置漁場等。會議建議本案補充修正後通過。（編輯：李亨山）1130325