世衛大會5月底召開 比利時外長支持台灣成為觀察員

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（中央社記者田習如布魯塞爾24日專電）第77屆世衛大會將於5月27日至6月1日召開，比利時外交部長拉碧在國會重申支持台灣成為世界衛生大會（WHA）觀察員，將與相關機構和其他國家共商此議。比利時目前輪值歐盟主席國。

拉碧（Hadja Lahbib）是在3位比利時聯邦眾議員質詢下答覆對台灣參與國際多邊組織的支持。

眾議院外交委員會主席范荷芙（Els Van Hoof）表示，中國自2016年以來阻擋台灣以觀察員身分參與世衛大會，比利時政府過去數次表達支持台灣有意義參與國際組織，拉碧去年4月也表支持，她請拉碧答覆近期與中國官員接觸時是否提倡此立場，是否在歐盟安排議程討論此事。

比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）表示，過去以來在理念相近國家的共同支持下，台灣參與世界衛生組織（WHO）技術性會議的情況多少有改善，代表口頭上的支持有幫助，但他想知道拉碧對於推動台灣參與是否有更具體的規畫。

生態黨（Ecolo）派系領導人德福臨（Wouter De Vriendt）則強調，台灣從4年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情乃至4月3日大地震後因應措施，都顯示公共衛生領域表現佳，但台灣雖具韌性，卻不可能單獨抵抗北京貶抑台灣的企圖，因此應設法使台灣更進一步融入國際社會。

拉碧答詢指出，比利時持續重申支持台灣參與國際多邊組織的立場，包括與中國官方接觸時也會提及。她說5月的世衛大會應該邀請台灣成為觀察員，未來數周她將與其他國家和相關機構討論、分享對此議題的看法，並強調歐盟主導的世衛技術性會議已定期邀請台灣專家參與。

范荷芙在結束此議程時表示，中國透過網路攻擊提高對比利時的脅迫，「我們不要讓他們得逞，我們將持續捍衛並努力保存台灣海峽的現狀。」（編輯：陳慧萍）1130424