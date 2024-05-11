準衛福部長邱泰源首談醫療改革 維繫品質等3原則

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）準衛生福利部長邱泰源今天首次公開談論到醫療改革，他眼中的3原則分別為維繫醫療品質、保障醫事人員尊嚴、讓醫療院所順利運轉，期許有一天民眾能為醫事人員上街頭發聲。

全民健康保險開辦至今近30年，台灣健康經濟學會、中華民國醫師公會全國聯合會今天共同舉辦「健保永續 健康台灣」研討會，討論研擬綜合政策建議，希望對未來政策推動提供參考，包括邱泰源等人出席。

邱泰源致詞時打趣說，他今天就不針對主題評論，因為「一評論就會被記者寫出去，我是來學習的。」隨即話鋒一轉，回顧當年跟著恩師宋瑞樓查房，宋瑞樓不斷提醒他們這些年輕醫師，只要把病人看好，名利自然就會來。

秉持這樣的精神，邱泰源說，他是家醫科醫師，但也協助臨床藥師、臨床心理師及物理治療師等不同領域發展，甚至包括協助台大設置安寧病房，致力滿足病人的多元需求，「兼顧醫事人員發展的醫師，除了我，恐怕也沒有太多人了！」

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他強調，「以人民為本」是他從醫以來力行實踐的理念，而醫療改革有3大原則，首先就是要維繫醫療品質，第2是讓醫事人員有尊嚴，能夠發揮專業；第3個原是讓醫療院所順利運轉，若倒光，就沒人替患者看病了。

邱泰源在致詞最後提及，他期許有一天，不是醫師或醫師的夫人上街頭替醫護人員爭取權益，而是病人出來替醫療人員發聲，因為醫師的權益就是病人的幸福。（編輯：陳政偉）1130511