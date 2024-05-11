談健保總額改革 石崇良提財務不可失控等3原則

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）健保制度上路將30年，各界疾呼非改革不可，尤其應保障健保點值。健保署長石崇良今天說，總額檢討有必要，但要把握醫護得到適當回饋、財務不可失控、投資與品質相符這3原則。

健保總額事先匡列預算金額，醫療超量會稀釋點值，醫界爭取健保點值1點1元，但立院近日初審健保點值修法，因朝野無共識送交協商。

繼前衛福部長、準行政院政務委員陳時中拋出總額應「瘦身」新觀念，台大醫院院長吳明賢今天上午出席院慶活動前接受媒體聯訪時指出，即使無法全面1點1元，也應從「救命」科別做起，讓急重難罕及住院點值獲保障。

吳明賢直言，雖然台灣不會像韓國一樣立刻發生集體罷工，但許多年輕醫師「用腳投票」流向醫美等科別，多年累積的人才因制度設計不良流失，導致正派經營的醫院難以生存，「是動搖國本的大事」。

針對各界喊話，衛生福利部中央健康保險署長石崇良下午在健保相關研討會後接受媒體聯訪表示，總額檢討有必要，但必須掌握3項原則，首先是醫護人員得到適當回饋，第2是財務不可失控，第3則是投資的價值與品質相符，以政策引導資源流向正確的地方；他認同吳明賢的建議，因符合前述原則。

此外，陳時中提出的「總額瘦身」概念，石崇良說，癌症防治政策中，後端治療費用高昂，可從前端預防來加強，不見得用保費收入來做，透過體系整合、多元財源挹注，就能把餅做大。

石崇良在研討會中以「健保的挑戰與展望」為主題進行演講。他表示，健保最大挑戰就是人口變化，健保財務支撐仰賴受薪階級的一般保費收入，當工作人口變少、老年人口上升，就會造成問題。

根據預估，石崇良秀出數據說明，台灣在1993年已進入高齡化社會、2018年轉為高齡社會，推估2025年邁入超高齡社會，高齡人口將在2039年突破3成；台灣高齡化速度比全球都快，面對挑戰的速度也更快。

他提到，經濟合作暨發展組織（OECD）國家的醫療支出大多是採取穩定成長，避免過度變化，只有韓國例外，然而，韓國醫療支出占比上升快速，理論上醫師應該很開心，為什麼還是發生醫師上街頭，原因是都被城鄉差距、醫美、自費市場吃掉。

至於台灣健保的狀況，石崇良解釋，在於申報點數上升，尤其慢性病人在醫院門診就醫部分有檢討空間，光是癌症、糖尿病跟高血壓等患者比例就逾3成，接下來推動家醫計畫整合，提出更適合的慢性病患者照護模式。

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石崇良表示，現行健保制度採論量計酬，無論是把病患照顧好的醫院、還是照顧不好的醫院，收入沒有差別，甚至照顧得好、收入反而更差。

他以花蓮秀林鄉目前試辦論人計酬的慢性病計畫為例說明，依照該地區人口數給予定額給付，提供必要的醫療照護給民眾；目前最大單一疾病負荷最重的就是「糖尿病」，健保署正規劃製作給付模型，並希望逐步從糖尿病推展到其他慢性病。（編輯：陳政偉）1130511