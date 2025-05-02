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台東縱谷水稻發現分秘夜蛾危害 農改場籲農友防範

2025/5/2 12:05（5/2 13:06 更新）
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台東區農業改良場近日監測到台東縱谷池上鄉的1期水稻出現分秘夜蛾危害，如未採行防治措施，將影響水稻品質與產量，呼籲農友加強巡視。（台東區農業改良場提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月2日
台東區農業改良場近日監測到台東縱谷池上鄉的1期水稻出現分秘夜蛾危害，如未採行防治措施，將影響水稻品質與產量，呼籲農友加強巡視。（台東區農業改良場提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月2日
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縱谷水稻近日發現分秘夜蛾危害，為避免水稻抽穗後遭受危害造成損失，台東區農業改良場呼籲農友加強巡視水稻田區，適時採行防治措施，避免影響水稻品質與產量。

農業部台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，近日監測到台東縱谷池上鄉的1期水稻出現分秘夜蛾危害，如未採行防治措施，將影響水稻品質與產量。

台東區農業改場表示，分秘夜蛾又稱粟夜蛾、東方行軍蟲或切穗蟲，廣泛分布於潮溼的熱帶至溫帶地區，寄主作物範圍廣，以玉米、高粱、水稻、小米等禾本科作物受害最嚴重；幼蟲啃食葉片造成缺刻，將葉片取食至僅剩主脈，故又稱為剃枝蟲。

台東區農業改良場表示，分秘夜蛾初齡幼蟲聚集於葉片取食，至3、4齡後分散至其他葉片，且食量增加。末齡幼蟲晝伏夜出且食量大，對水稻的危害亦較為嚴重，取食葉片造成缺刻，甚至僅剩葉脈。

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水稻抽穗後，若無葉片取食，亦會啃食稻穗，直接影響產量。目前台東地區水稻正值孕穗至抽穗期，呼籲農友務必加強巡視水稻田區，適時採行防治措施。

台東區農業改良場建議農民，加強田間衛生管理，清除田埂及溝渠禾本科雜草，減少蟲源。田間害蟲發生時，施用水稻夜蛾類核准使用防治藥劑於傍晚全株噴施。（編輯：方沛清）1140502

#台東縱谷
#台東區農業改良場
#水稻
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