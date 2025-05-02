五一國際勞動節 全球各地示威抗議川普政策

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（中央社芝加哥1日綜合外電報導）今天是國際勞動節，全球數以十萬計民眾走上街頭集會抗議。從引發對全球經濟動盪擔憂的激進關稅措施，到政府打擊移民的行動，許多人都對美國總統川普的政策大感不滿。

●美國地區

美聯社報導，在美國，主辦單位將今年的國際勞動節抗議行動，定位為對「川普政府全面攻擊勞工保障措施、多元倡議及聯邦雇員」的反擊。從紐約到費城、洛杉磯，許多抗議民眾走上街頭，白宮外也舉行喧鬧的集會。

在芝加哥，數以千計民眾上街抗議，一些人擊鼓跳舞，其他人則高喊「沒有正義，沒有和平！」，參與群眾包括工會勞工、移民權益倡議人士、支持巴勒斯坦行動人士，以及訴求政府更大力資助公立學校的學生。

在洛杉磯市中心，數以千計示威民眾和平遊行，高舉「移民讓美國偉大」、「現在不該保持沉默」等標語，現場還有樂團演奏和旗幟飛揚，慶典氣氛濃厚。

在亞特蘭大，數以百計抗議民眾聚集在喬治亞州議會大廈對面的公園，參與人士包括部分美國疾病管制暨預防中心（CDC）退休人士。美國疾管中心總部就在亞特蘭大，由於川普政府大刀闊斧削減預算和人力等措施，疾管中心預計將減少約2400名員工。

在紐約市，數以百計律師及他們的支持者聚集在下曼哈頓法院附近的「全國法治日」集會，抗議川普政府對司法體系的蔑視。

●歐洲地區

法國工會領袖譴責世界政治的「川普化」，稱全國各地發起的示威活動，是由民眾對美國在歐洲造成的軍事和貿易影響所引發。

在德國，工會領袖警告，延長工作日和節節高升的反移民情緒正在瓦解勞工保障。

在瑞士首都伯恩，數以千計民眾高舉標語遊行，譴責法西斯主義和戰爭，這是對全球極右派政治崛起的廣泛反彈之一。

在西班牙，數以千計民眾在馬德里、巴塞隆納和其他城市遊行，訴求包括縮短一週工作日，以及要求當局說明本週稍早伊比利半島大停電的原因。遊行現場也出現川普的名字。

●亞洲地區

在台灣，總統賴清德宣傳一項旨在穩定就業與產業發展的大規模經濟方案時，提到川普執政下美方的新關稅措施。

工會團體估計有超過5000名勞工上街遊行提反霸凌、降工時等訴求，遊行最後在凱達格蘭大道集結，工會成員警告川普的關稅措施可能會導致失業問題。

在菲律賓，抗議領袖警告，「川普的關稅戰與相關政策」威脅當地產業與民眾生計。馬尼拉有數以千計菲國勞工在總統府附近集會，警方設置路障阻擋民眾進入總統府。抗議民眾要求提高薪資，並要求政府強化對本地工作機會和小型企業的保障。

在印尼，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在雅加達的國家紀念塔公園（National Monument Park）對歡呼的群眾發表演說，表示「我帶領的政府將竭盡全力消除印尼的貧窮」。

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在土耳其，勞動節不只是勞工權益的發聲平台，還是更廣泛呼籲維護民主價值的場合。數以萬計民眾聚集在伊斯坦堡濱亞洲海岸，其中一些人抗議伊斯坦堡反對派市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）遭到監禁。

當局封鎖通往伊斯坦堡市中心的道路，並關閉多條交通路線。伊斯坦堡當局表示有384人遭到拘留。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140502