美股收復4/2空方缺口 台股盤中漲逾400點

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（中央社記者潘智義台北2日電）美國科技股反彈，那斯達克指數勁揚1.52%，收復4月2日空方缺口，激勵台股延續反彈氣勢，台積電今天盤中漲32元，加上能源、重電股走強，台股上漲逾400點。

至10時44分左右，加權指數達20659.64點，上漲424.61點，成交值新台幣1870.22億元。

權值股台積電盤中漲32元至940元，逼近4月2日942元價位；鴻海上漲5元，達146.5元；聯發科開盤上漲20元後翻黑，一度跌破1300元關卡；廣達達251元，漲12.5元；緯創上揚3.5元，盤中攻至105元。

矽光子概念股聯鈞）盤中達216元，漲10.5元；聯亞達277元，漲14.5元；波若威漲7元至164元後遇壓回測5日均線157元支撐。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，雖然蘋果財報不理想，但微軟、Meta財報數字佳，美股已回到跳空缺口高點附近，台股今天盤中仍隨美國科技股反彈大漲，預期今年以來賣超台股的外資也會回補。

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儲祥生指出，美國總統川普態度並非「鐵板一塊」，許多美國企業跟川普反映後，關稅政策也較為放寬，讓股市投資人有想像空間。

他說，台股距跳空缺口約21300點附近還有一段距離，美、日、韓股都回到跳空缺口，台股也有機會。（編輯：張良知）1140502