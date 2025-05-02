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4100億特別條例付委 卓榮泰：欣慰行政立法合作

2025/5/2 11:54（5/2 13:01 更新）
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立法院會2日將行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，交付立法院經濟、財政委員會聯席審查。行政院長卓榮泰（圖）表示，他覺得非常欣慰，非常感謝立法院。中央社記者王飛華攝 114年5月2日
立法院會2日將行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，交付立法院經濟、財政委員會聯席審查。行政院長卓榮泰（圖）表示，他覺得非常欣慰，非常感謝立法院。中央社記者王飛華攝 114年5月2日
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（中央社記者王承中台北2日電）立法院會今天將行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，交付立法院經濟、財政委員會聯席審查。行政院長卓榮泰表示，他覺得非常欣慰；非常感謝立法院，一定要行政立法兩院一起合作，速度才能更快。

因應美國對等關稅，行政院會4月24日通過新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電、勞健保。

立法院會上午處理報告事項時，將這項草案交付經濟、財政委員會聯席審查。

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立法院會隨後進行總質詢，民進黨立委蘇巧慧指出，今天特別條例草案已經順利排入議程，最快下週在委員會審議，只要在野黨同意不復議，就可以加速審查。

列席的卓榮泰表示，非常感謝立法院，剛才他坐在議場內，聽到院會主席、立法院長韓國瑜唸出條例時，現場大家都支持，沒有任何異議，他覺得非常欣慰，一定要行政立法兩院一起合作，速度才能更快。（編輯：萬淑彰）1140502

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