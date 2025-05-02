林保署「山林製造」 台灣肖楠土匪山香水聞森氣息

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）母親節即將到來，農業部林業及自然保育署開發的「山林製造」，有多款酷炫品牌商品，其中一款名為「土匪山森林」的香水，是以台灣特有種的肖楠為主角製造。

林保署今天發布新聞稿，邀民眾母親節帶媽媽到國家森林樂區，呼吸芬多精放鬆身心，並在知本、大雪山、八仙山、太平山國家森林遊樂區，及林後四林平地森林園區的品牌專賣店，選購「山林製造」商品。

林保署表示，透過「山林製造」品牌，可進一步認識、親近台灣森林，和山村部落共同推動森林綠色產業，讓森林能夠永續經營，森林遊樂區的森林賣店，不只是個購物空間，而是聞得到、看得到、聽得到森林、土地、在地元素，相關商品，也可在「森林好好玩」網站線上購買。

林保署推薦多款「山林製造」母親節商品，針對工作繁忙的職人媽媽，可來個台灣黑熊午睡枕（熊愛睏、瞇瞇眼2款造型），看著台灣黑熊瞇著眼睛、躺在植物上打盹的抱枕，隱約有著讓人眼皮變重的魔力，讓媽媽可以在工作空檔拿出抱枕小歇一會，放鬆緊繃的身心。

對喜愛香氛的氣質媽媽，林保署建議噴點土匪山森林香水（花果香、木質香、草本香3款香氣），這款香水以台灣肖楠為主角，搭配甜橙、薰衣草、杜松及天竺葵等，展現肖楠的多面魅力，不易撞款，優雅自帶森林氣息。

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對酷愛戶外的時尚媽媽，林保署說，可來個「一種飛行生活觀」野餐墊，展開前的收納袋以阿里山鴝為造型，配色亮麗搶眼，展開後躺在上方，彷彿徜徉在森林裡，與森林裡的鳥類們一起享受森林的美好。

至於熱愛整潔的清爽媽媽，林保署推薦台灣原生動物珪藻土地墊（台灣黑熊、台灣野山羊、穿山甲3款造型），清爽可愛的配色，搭配台灣原生動物圖樣，可以快速吸乾水分，維持乾爽的地板不費力。（編輯：管中維）1140502