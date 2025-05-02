涉非法募資購置美國房地產 建高創辦人緩起訴

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（中央社記者林長順台北2日電）美商建高公司陳姓創辦人及周姓董事總經理未經許可在台募集資金，購置美國房地產，總計募資超過6249萬美元及新台幣2716萬元。北檢今天將陳、周緩起訴處分，期間2年。

檢方調查，陳、周等人涉嫌自民國93年至112年間未經許可，在台招攬房地產基金，民眾投資後可成為股東，每年高額配息，總計在台收受投資款6249萬9529美元、新台幣2716萬5000元。建高公司直到去年1月間才獲得經濟部商業發展署核准登記。

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北檢去年5月間指揮調查局台北市調處展開搜索行動，並約談陳、周到案，2人對犯罪事實坦承不諱，檢察官偵訊後諭令陳男100萬元交保、周男80萬元交保。

北檢認為，陳、周涉犯證券交易法未經許可募集有價證券等罪，審酌2人無前科，犯後坦承犯行，態度良好，予緩起訴處分，期間2年。陳、周分別在緩起訴處分確定後3個月內向公庫支付新台幣150萬元、100萬元。（編輯：方沛清）1140502