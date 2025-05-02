高雄導入AI挑選小番茄 人力減半、效率增5成

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄市農業局將AI技術導入「智慧分級」系統，提升選果效率與精準度。此技術現已應用在小番茄分級作業，選別效率提升5成，節省一半人力成本，並提升整體分級品質。

農業局新聞稿表示，農民透過「農來訊」平台，可精準判斷木瓜成熟度，結合智慧機械挑選優良檸檬、確認火鶴花尺寸。目前此技術已應用於小番茄分級作業，使選別效率提升5成，除節省成本外，也增加分級品質。

根據農業局統計，高雄市番茄種植面積達465公頃，其中小番茄占9成，約419公頃，年產值約新台幣6.9億元。小番茄在栽培過程中易受高溫、降雨、病蟲害與生理障礙等因素影響，導致裂果、斑果與黑點等外觀瑕疵，降低商品價值。傳統分級仰賴人工逐一挑果，既耗時又費力。

農業局表示，去年起協助杉林區桃旺農場農友李王勝、美濃區又生農場農友林奕辰建置AI番茄選別機，透過與協力廠商的合作，從去年底至今蒐集上萬張番茄的照片，開發瑕疵辨識模型，結合自動選果機，系統能自動辨識並排除瑕疵果，同時完成尺寸、色澤與裂果等分類。

李王勝表示，玉女小番茄選別傳統作業需3人一組，8小時可選別1100台斤，且會因疲勞影響準確度。導入AI系統後，只需要2人一組就可作業，可增加至1600台斤，提高近5成產能。系統還能靈活調整篩選條件，並透過即時統計異常果量，協助改善田間管理。

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林奕辰則說，平時橙蜜香小番茄，選別需要2至3人一組，8小時可以選別1500台斤；遇到雨後裂果與嚴重病蟲害時，則需4人長時間作業，常有視覺疲勞與漏判情形。導入AI後，僅需1人即可完成作業，不但節省超過5成人力成本，更能避免訓練與誤判問題。

農業局長姚志旺也親至農場了解設備開發情形，希望讓智慧化設備能切合農民實際需求，有效解決人力短缺並提升農產品質。預計今年底前，將協助超過140個農場導入智慧農業技術，推動科技應用深入山區、平原、果園與溫室。（編輯：方沛清）1140502