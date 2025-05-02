NBA布朗森轟40分加致勝三分彈 尼克淘汰活塞[影]

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（中央社記者黎建忠台北2日電）美國職籃NBA紐約尼克今天靠當家後衛布朗森（Jalen Brunson）全場攻下40分，包括終場前5秒突破平手僵局的三分彈，以116比113客場擊敗活塞，系列賽以4比2淘汰對手順利晉級。

帶著3比2領先的尼克，作客底特律活塞主場，前3節結束，還以11分領先；沒想到，在第4節還剩下8分52秒時，被活塞打出一波20比2的攻勢，讓尼克反倒以105比112落後。

此時布朗森接管戰局，個人連得5分追近比數，終場前20.1秒，尼克在暫停過後部署最後一擊，直接把球交給布朗森單打。

只見他在三分線外以一記漂亮的跨下運球，直接甩開防守球員，並且在三分線外空檔出手命中，幫助尼克在終場前5秒取得116比113的領先。

活塞在暫停過後仍有最後扳平機會，只可惜發生要命的傳球失誤，只能看著尼克順利晉級。

布朗森一週前才獲選為2024-25賽季的NBA「關鍵先生」（clutch player of the year），此役完全展現價值，尼克第4節僅攻下20分，有10分就來自布朗森身上。

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布朗森全場攻下40分外帶7助攻，尼克總教練席柏杜（Tom Thibodeau）對子弟兵讚譽有加：「當需要他發揮出最佳表現時，他就會發揮出最佳表現，而且一整年都保持著這種狀態，這就是他的特別之處。」

尼克下一輪對手將是波士頓塞爾蒂克，這也是2隊自從2012-13年球季以來，再度於季後賽交手。（編輯：管中維）1140502