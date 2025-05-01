NBA火箭先發打爆勇士 系列賽扳成2比3拚逆轉[影]

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（中央社記者黎建忠台北1日電）美國職籃NBA休士頓火箭今天在主場迎戰勇士，靠著3名先發球員得分破20大關，其中范佛利特攻下全隊最高的26分，終場以131比116續命，並將系列賽扳成2比3。

系列賽處於落後、且處在淘汰邊緣的火箭，今天回到主場火力全開，首節就取得40比24領先，半場結束將領先差距擴大到76比49。

第3節中段，火箭范佛利特（Fred VanVleet）在一次上籃後，將領先擴大至29分，此時勇士總教練柯爾（Steve Kerr）決定將板凳席清空，讓先發全部退場休息。

火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）在第3節剩下約1分鐘、球隊以105比76領先時，也做出同樣調度，把先發球員全數換下。

沒想到面對勇士的「三軍」陣容，火箭第4節一度被追到109比92，不得已又將先發陣容換回場上才穩住局面。

比賽剩下最後4分多鐘，儘管勝負已定，但勇士史班瑟（Pat Spencer）先和火箭布魯克斯（Dillon Brooks）發生推擠衝突，隨後又用頭撞森貢（Alperen Sengun），直接被裁判趕出場。

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火箭今天贏球後，將系列賽追成2比3，不過回顧NBA歷史7戰4勝制系列賽，總共只有14支球隊、約4.6%的機率，能在1勝3敗的劣勢下，最終逆轉贏得系列賽。

成功延長戰線的火箭，除了范佛利特的26分外，湯普森（Amen Thompson）挹注25分、布魯克斯也有24分進帳；反觀勇士的先發5人，僅柯瑞（Stephen Curry）拿下雙位數的13分。（編輯：龍柏安）1140501