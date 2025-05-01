NBA最佳進步獎 老鷹丹尼爾斯獲殊榮

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）今天輕鬆擊敗底特律活塞康寧漢（Cade Cunningham）以及洛杉磯快艇祖巴奇（Ivica Zubac），獲選年度最佳進步獎。

運動頻道ESPN報導，丹尼爾斯獲得44張第一名選票和332分，祖巴奇拿到23張第一名選票和186分位居第2，康寧漢則以15張第一名選票和122分排第3。

丹佛金塊後衛布勞恩（Christian Braun）和洛杉磯湖人隊後衛芮維斯（Austin Reaves）分居4、5名。

22歲的丹尼爾斯是繼1997-98賽季的韓德森（Alan Henderson）之後，第2位獲此殊榮的老鷹球員，上週他在年度最佳防守球員名列亞軍，僅次於克里夫蘭騎士的莫布里（Evan Mobley）。

丹尼爾斯在老鷹的第一個賽季，與他在紐奧良鵜鶘的前兩個NBA賽季表現截然不同。

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丹尼爾斯本季場均達到職業生涯最高的14.1分，平均提高8.3分，場均5.9個籃板和4.4次助攻也都是生涯新高。他的投籃命中率也從前兩個賽季的43.5%上升到今年的49.3%，且與在鵜鶘時不同，老鷹讓他固定先發。

丹尼爾斯以場均3.0次抄截領先全聯盟，這是1990-91賽季羅伯森（Alvin Robertson）以來的賽季平均最高，而他本賽季共完成229次抄截，也是自1995-96賽季培頓（Gary Payton II）231次以來最多。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140501