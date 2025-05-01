NBA戈貝爾雙20主宰禁區 灰狼4比1淘汰湖人[影]

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（中央社記者黎建忠台北1日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼，今天作客湖人主場，靠著中鋒戈貝爾繳出生涯季後賽新高的27分、24籃板，完全宰制兩邊禁區，終場就以103比96獲勝，在首輪以4比1淘汰湖人。

灰狼以西區第6種子身分「以下剋上」，扳倒西區第3種子洛杉磯湖人，這也是灰狼連續2個賽季都闖過季後賽首輪，接下來的對手，將是金州勇士和休士頓火箭之間的勝方。

回到主場作戰的湖人，總教練瑞迪克（JJ.Redick）主動變陣，把之前先發中鋒海斯（Jaxson Hayes）換成芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）先發。

只不過這樣的變陣，似乎更暴露湖人禁區的弱點，首節就以22比31落後，上半場結束則以49比59落後雙位數，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）上半場就拿下12分。

第3節湖人雖追回9分，但到了第4節又打回原形，單節僅16分進帳，外線不準、加上禁區被打爆，湖人只能黯然吞敗；湖人自從在2020年賽季於泡泡園區奪冠後，接下來的5個賽季，僅1次闖過季後賽首輪。

灰狼今天團隊三分球47投僅7中，命中率慘到只有14.9%，不過欺負湖人禁區沒大人，籃板球54比37完勝湖人，其中包括18個進攻籃板，灰狼禁區得分也以56比40領先湖人。

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灰狼全隊除了戈貝爾拿下27分、24籃板都是生涯季後賽新高外，前湖人棄將藍德爾（Julius Randle）也以5成命中率拿到23分。

在湖人隊史上，季後賽18次面臨1勝3敗的劣勢時，僅1次能逆轉晉級。今天詹姆斯（LeBron James）攻下22分、唐西奇（Luka Doncic）28分，不過號稱第3核心的芮維斯（Austin Reaves），在這場關鍵的第5戰三分球10投2中、拿下12分，還發生6次失誤。（編輯：李亨山）1140501