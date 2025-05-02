台股關注美科技股財報 下週聚焦半導體關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北2日電）科技大廠財報亮眼，帶動美股主要指數收高，分析師認為，美中關稅戰暫無新進展，可先觀察美重量級科技公司陸續公布財報，及其股價表現。

微軟（Microsoft）及臉書（Facebook）母公司Meta繳出亮眼財報，有助抵銷揮之不去的經濟疑慮，華爾街股市主要指數今天收高。

道瓊工業指數上漲83.60點或0.21%，以40752.96點作收；標準普爾500指數上揚35.08點或0.63%，收5604.14點；科技股那斯達克指數勁揚264.40點或1.52%，收17710.74點；費城半導體指數上漲17.58點或0.42%，收4247.66點。

台股在5月1勞動節日休市，美股經歷兩個交易日後，台股在5月2日開盤。

4月30日加權指數終場收在20235.03點，小漲2.4點，台股4月全月下跌460.87點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，因美中關稅戰暫無進一步的利空或利多消息，所以台股可能先反映五一勞動節假日間美股的表現，因美國4大雲端服務業者Google、微軟、Meta、亞馬遜已有3家釋出正面訊息，可參考美股微軟、Meta及蘋果財報公布後股價表現。

蔡明翰指出，雖然美國對中國在關稅議題上，未顯露要退讓的態度，但仍與部分國家陸續達成協議，仍可解讀為利多；因美經濟衰退恐是遲早的事，只是不會立即反映。投資人不妨先看美股重量級公司財報，與美股表現，即便蘋果可能因許多國家抵制美國產品，導致財報結果不理想，但先一步面臨抵制壓力的特斯拉，股價卻沒預期差，所以蘋果財報對股價的影響，投資人也不必過於悲觀。

產業訊息方面，半導體封測廠日月光投控30日公布第1季稅後獲利75.54億元，季減19%、年增33%，第1季每股基本純益1.75元。日月光投控指出，今年測試業務成長可期，持續擴大人工智慧（AI）晶片測試市占率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台達電30日召開法說會，董事長鄭平表示，人工智慧（AI）動能還不錯，加上對等關稅豁免90天，客戶加緊拉貨，預估第2季營運會比第1季成長，但市場變化太快，第3、第4季狀況還不知道。

面板廠友達30日公布第1季財報，毛利率12.2%高於去年第4季的7.9%，首季歸屬母公司業主淨利32.9億元，季增達103%，首季基本每股盈餘0.43元；友達繼去年第4季獲利後，今年第1季本業也轉盈。（編輯：楊凱翔）1140502