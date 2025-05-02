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休息時間回覆工作訊息 中國法院判賠39萬元加班費

2025/5/2 12:15
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（中央社台北2日電）中國官方近期宣示整治內捲式競爭，督促企業停止加班。中國法院日前審理一名員工利用休息時間回覆主管訊息、處理工作事務一案，判定公司須支付人民幣9萬元（約新台幣39萬元）加班費。

據極目新聞，一名李姓員工2021年入職某間公司後，經常在休息時間收到公司主管的來訊，要求回覆工作訊息、修改計畫方案等。

2023年因公司業務調整，該名員工與公司協商離職，並要求公司支付休息日的加班費，共計12萬元，雙方未能對此達成一致，轉向法院審理。

武漢市青山區人民法院去年4月受理該案，根據李姓員工提供的微信聊天記錄、工作事項統計表等證據，證明其有利用休息時間回覆工作問題，且已超出簡單溝通範疇，需進行實質性處理。對於其提交微信聊天記錄顯示在工作時間之外處理工作事項的時長，應當認定為加班時長。

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法院最終判決該公司應向李姓員工支付2021年至2023年加班費9萬元，該公司提起上訴，二審維持原判決。

中國社會內捲競爭嚴重，企業加班文化盛行，官方認為有礙提振消費、不利企業發展。隨著中共中央經濟工作會議提出綜合整治內捲式競爭後，中國市場監管總局日前舉行座談會與企業負責人討論與相關議題；中國國家發改委日前也強調，不得違法延長勞動者工作時間、鼓勵彈性休假。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140502

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