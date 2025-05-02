金管會提3主題式活動 促台灣金融科技發展

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（中央社記者羅元駿台北2日電）為深化普惠金融發展，金管會今天表示，今年度將提出包含交流分享會、舉辦創新提案競賽，以及創新實驗、業務試辦或概念驗證等3項主題式金融科技推廣活動。

金管會今天發布新聞稿表示，民國114年度推出以「普惠金融」為主題的金融科技推廣活動，盼透過金融機構與科技業者的跨域合作，強化金融可及性、提升各類民眾、企業參與機會。

金管會表示，今年度「普惠金融」主題式活動包括交流分享會、創新提案競賽，以及鼓勵業者辦理創新實驗、業務試辦、概念驗證（PoC）或舉辦成果發表會等。

金管會預告，今年第2季將辦理交流分享會，邀請學校、中小企業及高齡、身障及偏鄉等相關團體組織，以及金融機構與金融科技業者共同參與，讓金融機構了解目前使用者實際遭遇的痛點及需求，並進一步構思及提出具體解決方案。

舉辦創新提案競賽部分，金管會指出，預計在第3季針對金融機構及金融科技業者舉辦創新提案競賽，邀請業者以組成團隊或個別參與形式，就目前推動普惠金融面臨的痛點、挑戰及各類民眾、企業需求等，運用科技提出解決方案。

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另外是鼓勵業者申請創新實驗、業務試辦或概念驗證案，金管會表示，透過金融科技創新園區提供進駐廠商法規健檢及監理門診等輔導資源，非屬創新園區的業者也可向金管會創新處申請諮詢輔導。

金管會強調，推動並深化普惠金融發展能讓更多民眾享有安全、多元與高品質的金融服務；期待透過今年一系列主題式推廣活動，整合金融機構及科技業者的資源與專業，發展具創新性與可行性的解決方案。（編輯：楊蘭軒）1140502