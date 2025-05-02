男販毒遭逮罹癌申請保外就醫 重操舊業再回牢籠

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（中央社記者劉建邦台北2日電）陳姓男子曾因販毒被判刑入獄，因罹癌申請保外就醫，卻自行購置非管制的化工原料，及透過管道取得喪屍煙彈油品製毒販售，台北市警方掌握情資逮人送辦，查扣大批煙彈等物。

台北市警察局刑事大隊今天發布新聞資料指出，偵查第四隊日前溯源追查毒品案時，發現提供毒品的是因販毒遭判刑入獄的陳姓男子，著手進行調查。

警方說，50多歲陳姓男子曾因販毒被判刑13年，並於2022年入監服刑，去年在監獄時發現罹癌，申請保外就醫，期間卻重操舊業，開始自行製毒且對外販售。

警方查出，陳姓男子在保外就醫期間，先購買非管制的化工原物料，再透過管道取得喪屍煙彈油品，並把桃園市龜山區的租屋處當製毒處所。

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警方說，陳姓男子趁保外就醫時未專心養病，反而購入毒品及相關原料製造喪屍煙彈，因過去有販毒經驗，因此還握有管道與毒客接觸，後續在雙北、桃園地區販售喪屍煙彈牟利，初估每顆約新台幣1500元至2000元。

台北市刑警大隊指出，將持續對此類新興毒品如喪屍煙彈加強查緝，秉持向上溯源、向下刨根，積極掃蕩毒品網絡，全面瓦解販毒集團。（編輯：方沛清）1140502