國際油價下跌 下週汽油估調降7至8角

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（中央社記者劉千綾台北2日電）美國關稅政策引發全球經濟衰退擔憂，國際油價下跌。預估5日凌晨零時起，每公升汽油調降新台幣0.7至0.8元，每公升柴油調降1.0至1.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升估29.1元至29元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.6元至27.5元、95無鉛汽油每公升29.1元至29元、98無鉛汽油每公升31.1元至31元、超級柴油每公升26.1元到26元。

美國關稅政策引發全球經濟衰退擔憂，以及石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）加快增產步調，國際油價下跌。

累算至5月2日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為64.39美元，較上週68.07下跌3.68美元。本週新台幣兌美元匯率為32.237元，較上週32.501元升值0.264元。

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依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.8元，柴油調降1.1元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，每公升汽油預估調降0.7至0.8元，每公升柴油估調降1.0至1.1元。台灣中油將於4日中午12時正式公布實際調整金額。（編輯：楊蘭軒）1140502