建案休閒公設廣告不實 公平會罰甲山林等建商共300萬

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（中央社記者蘇思云台北2日電）公平會今天表示，新北市淡水區海上皇宮建案廣告宣稱有劇院、宴會KTV、兒童遊戲區等公共設施，但設施空間原申請用途為梯間與停車空間，已涉及變更使用，建案廣告與事實不符，違反公平交易法，開罰甲山林建設新台幣100萬元。

另外，公平會也對愛山林建設開罰80萬元，凱越建設、安展實業、良績實業、興玖實業分別各30萬元罰鍰。公平會罰甲山林等建商共300萬元。

公平會今天發布新聞稿說明，新北市淡水區「海上皇宮」建案臉書粉絲專頁刊載廣告，宣稱具有「劇院、VILLA KTV、宴會KTV、兒童遊戲區、卡丁車賽道、撞球、桌球、投籃機、遊戲機」等公共設施，但上述設施分別位於建案的屋突1層及地下1層，原用途為梯間及停車空間。

公平會調查，業者廣告整體印象讓消費者以為購買後可合法使用多項休閒公設，但根據新北市政府表示，廣告所宣稱公設位在屋突1層及地下1樓，原申請用途為梯間及停車空間，已涉及變更使用，違反建築法第73條第2項規定，建案廣告表示與事實不符，違反公平交易法規定。

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公平會提醒，建案的休閒公設是影響消費者作成交易決定的重要決定因素之一，也是建案的銷售賣點，類似本案的廣告手法已經有多件受罰案例，提醒業者刊登廣告時要特別謹慎，若有虛偽不實或引人錯誤的廣告，除了違法遭罰外，也損害消費者利益，並對刊載合法廣告的業者造成不公平競爭。

公平會強調，持續依法查處，建議民眾購屋前可至全國建築管理資訊系統入口網項下全國建築執照存根查詢，了解建物各樓層的核准用途，保障自身權益。（編輯：楊凱翔）1140502