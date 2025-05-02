接受半島電視台訪問 邱垂正：對美支持有信心

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（中央社台北2日電）半島電視台1日公布陸委會主委邱垂正專訪。他表示，儘管台灣民眾普遍擔心美國總統川普可能會利用台灣作為與中國交涉的籌碼，但台灣對美國的支持有信心。

半島電視台（Al-Jazeera）1日報導，邱垂正接受專訪時表示，台灣和美國有非常強大與牢固的關係，台灣擁有美國國會跨黨派支持。

不過，邱垂正表示，現在全面評估川普第二任期政府的影響還為時過早，「川普政府上任不到三個月（邱垂正受訪時），台灣政府將繼續觀察」。

邱垂正稱，「台灣政府的一貫立場是保護我們的主權、自由和民主」。

半島電視台指出，川普「美國優先」論調和政策引發許多台灣人擔憂，擔心川普可能拋棄台灣換取中國在貿易談判上的讓步。

儘管有這些擔憂，邱垂正相信，華府絕不會接受北京提出的「無理要求」而改變台美關係。

他說，台灣可以提供給美國的有很多，從華府旨在制止中國擴張戰略位置，到身為世界最重要晶片製造方的地位，「我們認為可以向美國人民證明台灣是個非常好的合作夥伴，我們無法取代」。

邱垂正表示，台灣政府繼續嘗試透過官方管道與北京溝通，並透過工商界、非營利部門和學術界的中間人進行聯絡。但他批評中國與國民黨的溝通，形容這是北京對台分而治之和「統一戰線」戰術的一部分，「我們不斷面臨統戰、滲透和台灣社會的分裂，他們無所不在」。

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邱垂正說，他最關心中國國家主席習近平領導風格，「習政權是一種新型威權主義，一直煽動狂熱的民族主義，這就是為什麼我們看到軍事霸權和戰狼外交」。

他表示，「這種民族主義對鄰國構成巨大威脅，如果你問我最擔心什麼，我會說是習政權本質」。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140502