因應對等關稅特別條例草案 立院付委審查

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（中央社記者郭建伸台北2日電）立法院會今天處理報告事項時，將行政院版「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，交付立法院經濟、財政委員會聯席審查。此外，報告事項中各部會的114年總預算解凍案，院會也一併交付各委員會。

因應美國對等關稅，行政院會4月24日通過規模達新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保，草案送往立法院審議。

立法院程序委員會日前將「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案及114年總預算解凍案排入2日院會議程。立法院會今天處理報告事項時，將特別條例草案交付經濟、財政委員會審查。

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至於114總預算解凍案報告，共計238個議案，院會處理時，大部分解凍案報告是直接交付所屬委員會查照。不過民眾黨團提議部分解凍案報告改交所屬委員會審查，包含考試院、中選會、僑委會、國家通訊傳播委員會等單位。

國民黨團書記長王鴻薇日前表示，若是一般性、沒有爭議性的總預算解凍案，報告送來就能「快速通關」；若是需提出專案報告的解凍案，則尊重各委員會召委及立委，若解凍案涉及某些條件或政策，國民黨團會再討論。（編輯：蘇龍麒）1140502