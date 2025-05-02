台南警破獲雲林縣詐欺話務轉接機房 逮2人送辦

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市警局今天宣布破獲雲林縣詐欺話務轉接機房，分別在雲林、嘉義逮捕王姓、蕭姓2名男子，其中蕭男是詐欺通緝犯，也是幕後主嫌，依法送辦。

台南市警局刑事警察大隊今天指出，警方查緝電信詐欺，發現「數位式移動節費設備」（DMT）機房在南部流竄，詐騙集團透過國內DMT話務轉接落地，再搭配卡池設備插用國內行動門號SIM卡詐騙，以繞過國際電話語音警示機制。

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警方鎖定後攻堅搜索，先在雲林縣麥寮鄉查獲DMT話務卡池機房，又在雲林縣口湖鄉逮捕機房管理者30歲王姓男子；專案小組擴大追緝，另在嘉義縣民雄鄉出租套房逮捕幕後主嫌24歲蕭姓通緝男子，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，這批DMT設備由詐騙集團向中國某科技廠商購買，以兩岸集運或快遞出貨到台，再由中國技術人員遠端協助設置，後續透過「假投資」、「假借貸」、「解除分期付款」等手法詐騙，至少10人受害，詐騙金額新台幣74萬餘元。（編輯：方沛清）1140502