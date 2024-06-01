立委提長輩免繳健保 醫改會憂恐加速破產

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）藍白立委提案長輩免繳健保，衛生福利部估預算至少要新台幣359億元。醫改會今天提醒，台灣正邁入超高齡社會，加上少子化，未來適用補助對象只會急速變多，供不應求恐加速健保破產。

藍白立委提修法，擬由中央補助長輩健保費。繼健保署長石崇良今天上午表示，此提案會使健保基金每年短少新台幣400億元，費率上調頻率恐增，加上補助來源仍是稅收，會讓年輕人像1隻鵝被拔2次毛。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠傍晚接受媒體電訪時也說，台灣正邁入超高齡社會，加上少子化，而健保主要財源來自受薪階級，若這提案通過，未來適用補助對象只會急速變多，但受薪階級卻不斷減少，供不應求情況下，恐加速健保破產。

「如果沒有健保，真的會比較好嗎？」林雅惠直言，有句俗語「前方吃緊、後方緊吃」，現在各界一直想要擴大支出，比方說保障健保點值、補保費等，財務來源都面臨一樣困境，牽涉世代公平、青壯受薪階級負擔加劇等問題，健保好似被當成金庫、提款機。

林雅惠強調，應該要先界定社會福利跟社會保險的界線；健保制度是一種社會保險，設計初衷是了讓台灣民眾享有基礎醫療，不要因病而貧或因貧而病，國家則透過社會福利相關政策來補助弱勢族群。

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她認為應該要去思考，長者是因有無保費補助陷入就醫障礙，還是多重慢性病、共病管理等狀況造成，應從根本解決問題；若就醫困境還是存在，卻進一步加重青壯族群負擔，得不償失。

面對人口結構、疾病與就業形態等改變，林雅惠強調，醫改會一直倡議健保的費基必須重新檢討，早期受薪階級約有7成，現在不到那麼多，在人口少子、高齡趨勢下，到底未來收入會有哪些變化，讓健保這項社會保險制度更完善、更永續。（編輯：陳政偉）1130601