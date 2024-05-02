健保點值修法送交協商 醫改會盼先提管控衝量配套

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）立法院衛環委員會今天審查全民健康保險法修正草案，在野黨立委力促健保點值每點1元，初審無共識送交協商。醫改會提醒，保障點值將衝擊總額制度，盼先提管制配套，避免衝量。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「全民健康保險法」第62條條文修正草案，國民黨團與立委王育敏提修正草案明定，醫療服務每點平均點值不得低於0.95元，超過總額由中央主管機關編列預算支應。立委蘇清泉提出修正草案，明定每點低於1元，由公務預算補足至1元。

健保總額是事先匡列預算金額，醫療服務給付則在事後論點數計算，一旦點數爆量，「點值」就會稀釋。中華民國區域醫院協會理事長吳鏘亮認為，台灣現階段的醫療需求超過健保總額，是不爭的事實，偏低的點值是壓榨醫療產業，對醫界並不公平。

吳鏘亮眼中的醫療行業正在走下坡，他強調，醫療需求增加，絕不是醫院故意衝量，主要是與醫療進步，讓民眾餘命增加，人口老化等因素有關，這是全世界趨勢，歸咎為醫界衝業是不對的。因被稀釋的健保點值，造成長期以來醫療行業與社會脫節。

吳鏘亮進一步說明，醫療行業新進人員不來、設備更新也受到影響，台灣醫療搖搖欲墜，對整體民眾健康維護有害無益。至於民團擔憂取消總額制度，醫療量暴增，「這是一體兩面的事情」，政府不能置身事外，確實需要各界討論出相關配套。

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醫改會執行長林雅惠告訴中央社記者，保障點值可能衝擊總額，恐走回頭路，回到健保創辦初期的論量計酬時代。健保1995年開辦，短短3年就出現運作困難，因為醫療支出爆量，導致健保難以支付，負債累累，直到總額制度上路，才讓健保、醫界及民眾荷包得以喘息至今。

林雅惠說，健保是社會福利，與社會穩定有關，取消總額制度，改回論量計酬，在病人端與醫界端交互作用之下，醫療服務的成長難以預測可能影響品質與環境，保障健保點值議題涉及層面廣，就算各界同意將餅做大，盼先提管控配套，減少不必要衝量。（編輯：吳協昌）1130502