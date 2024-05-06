本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

HBM明年需求倍增 集邦：產值占DRAM比重將突破3成

2024/5/6 18:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）市調機構集邦科技預期，高頻寬記憶體（HBM）位元需求可望高度成長，今年將增加近200%，2025年再進一步倍增，HBM產值占動態隨機存取記憶體（DRAM）比重有機會突破3成。

集邦科技今天發布新聞稿，說明HBM最新市況，資深研究副總經理吳雅婷指出，HBM銷售單價較傳統DRAM高出數倍，與DDR5規格DRAM價差約5倍。

吳雅婷表示，隨著AI晶片新產品不斷推出，HBM單機搭載容量擴增，HBM產能及產值占DRAM比重向上攀升。

集邦科技預估，2024年HBM位元需求年增近200%，2025年可望再倍增。2024年HBM產能占DRAM比重約5%，2025年將逾10%。2024年HBM產值占DRAM比重將超過20%，2025年有機會進一步突破3成。

吳雅婷說，因產能受限，HBM供應商提早於今年第2季開始針對2025年展開議價，初步漲價5%至10%，買方對於AI需求展望具高度信心，願意接受漲價。（編輯：張均懋）1130506

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.13
更多編輯台推薦新聞：