以色列將進攻？以軍要求10萬人撤離加薩拉法市

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（中央社耶路撒冷6日綜合外電報導）以色列揚言攻擊加薩南部城市拉法，以色列軍方電台（Army Radio）今天報導，武裝部隊已開始自拉法撤離巴勒斯坦平民。以軍發言人則說，大約10萬人被要求撤出拉法東部區域。

綜合路透社與法新社報導，以色列軍方電台指出，撤離行動主要集中在拉法（Rafah）幾個外圍地區，被撤離的民眾將被引導到附近汗尤尼斯（Khan Younis）和馬瓦西（Al Muwassi）的帳篷城。以色列軍方沒有立即證實上述報導。

不過，軍方已呼籲拉法東部的巴勒斯坦民眾遷至附近的「人道區域」。此舉似乎是在進行地面攻擊前，先開始疏散平民。

以色列軍方在聲明中補充說，呼籲暫時遷至人道區域的訊息，「將透過阿拉伯語的海報、簡訊、電話和媒體廣為傳送」。

聲明同時也表示，部隊將繼續「在加薩（Gaza）各地」追捕（巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）哈瑪斯（Hamas）武裝分子，「直到他們扣押的所有人質都返回家園」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以軍發言人修夏尼（Nadav Shoshani）表示，拉法東部區域約10萬人至少有幾天時間來遵循以色列國防軍（Israel Defense Forces）的撤離指示移動。

修夏尼並形容，這是「限定範圍的暫時撤離行動」，「而非大規模撤離」。

以色列對哈瑪斯發動攻擊7個月後，表示拉法窩藏數千名哈瑪斯士兵，如果不占領拉法，就不可能言及勝利。

但是由於超過100萬流離失所的巴勒斯坦人在拉法避難，攻擊拉法可能造成大規模傷亡，令西方強權和鄰國埃及感到憂心。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1130506