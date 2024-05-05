以色列南部接壤加薩關卡遇襲 以軍禁援助卡車通行

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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，在以色列南部的克瑞沙洛邊界關卡遭到火箭攻擊後，他們已關閉這個接壤加薩走廊（Gaza Strip）南部的重要關卡並禁止人道援助卡車通行。

法新社報導，以軍發布的聲明寫道：「偵測到約10枚火箭彈從拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）附近區域射向克瑞沙洛邊界關卡（Kerem Shalom Border Crossing）地區。」

聲明還提到，「克瑞沙洛邊界關卡目前已關閉，人道援助卡車停止通行」。

路透社報導，克瑞沙洛邊界關卡遇襲後，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）今天聲稱犯下攻擊，當地媒體指出，這波襲擊造成以色列人員傷亡。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130505