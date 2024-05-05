本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突2/300
首頁 / 國際

以色列南部接壤加薩關卡遇襲 以軍禁援助卡車通行

2024/5/5 21:40（5/5 22:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列南部的克瑞沙洛邊界關卡遭到火箭攻擊。圖為攻擊後，以色列軍人和醫護人員走近一輛救護車。（路透社）
以色列南部的克瑞沙洛邊界關卡遭到火箭攻擊。圖為攻擊後，以色列軍人和醫護人員走近一輛救護車。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，在以色列南部的克瑞沙洛邊界關卡遭到火箭攻擊後，他們已關閉這個接壤加薩走廊（Gaza Strip）南部的重要關卡並禁止人道援助卡車通行。

法新社報導，以軍發布的聲明寫道：「偵測到約10枚火箭彈從拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）附近區域射向克瑞沙洛邊界關卡（Kerem Shalom Border Crossing）地區。」

聲明還提到，「克瑞沙洛邊界關卡目前已關閉，人道援助卡車停止通行」。

路透社報導，克瑞沙洛邊界關卡遇襲後，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）今天聲稱犯下攻擊，當地媒體指出，這波襲擊造成以色列人員傷亡。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130505

#以色列
#加薩走廊
#哈瑪斯
#以哈戰爭
延伸閱讀
加薩停火談判無顯著進展 以色列哈瑪斯仍拒讓步聯合國示警：加薩北部面臨全面饑荒 以哈應儘快停火世衛：加薩拉法若遭入侵恐血流成河 醫療堪憂土耳其全面停止與以色列貿易 要求讓人道援助進加薩
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
以色列總理堅拒哈瑪斯停火條件 稱接受等同投降
172.30.142.43
更多編輯台推薦新聞：