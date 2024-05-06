頂新捐永靖鄉第2所靜思書軒 在永靖國小啟用

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）頂新和德文教基金會在彰化永靖鄉捐助第2所靜思書軒，近日在永靖國小舉行啟用典禮；鄉內第1所受基金會捐贈書軒的福德國小，近期也將食農教育展售金額回捐基金會，一起公益助學推廣閱讀風氣。

頂新和德文教基金會今天透過文字稿指出，創辦人魏應充去年在故鄉永靖鄉捐贈書軒給福德國小，今年捐助第2所書軒給永靖國小，希望透過教育、產業、社福及環境等面向，與地方人士一起將永靖打造為宜居鄉鎮。

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永靖國小前身為「永靖公學校」，126年前由餘三館陳汝甘及成美堂魏尚瑩發動募捐營建，魏尚瑩為魏應充祖先。

福德國小校長卓鴻賓說，學校進行食農教育，除讓學生實地種植作物，也帶領孩子將作物化為食農美味及故事回憶，師生期許為家鄉永續發展盡心力，特別將食農教育展售成果收入新台幣3600元，回捐給基金會，希望一起公益助學，推廣閱讀風氣。（編輯：陳仁華）1130506