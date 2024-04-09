南投德鹿谷國小重建動土 歷經8年波折追加5次經費

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）歷經8年波折及追加經費5次，德鹿谷國小老舊校舍重建工程最後以新台幣1億1520萬8000元完成發包，縣府今天舉辦動土典禮，新建校舍為3層樓建築，有17間教室，估115年7月完工。

南投縣德鹿谷國小位在仁愛鄉偏遠山區，校舍老舊需重建，歷經8年波折，於民國112年底追加經費完成後順利發包，縣府今天舉行校舍重建開工祭典，部落耆老以傳統敬獻祖靈儀式祈祝工程平安順利，南投縣長許淑華、教育處長王淑玲、地方民代等人出席。

許淑華致詞表示，德鹿谷國小民國4年創立，110年因應部落正名由合作國小正名為德鹿谷國小，現有校舍是63年起陸續建造，是典型「老背少」建築，大部分建物達使用年限，老舊且耐震能力不足，還有漏水問題導致教學環境不佳，因此重建校舍是部落一大期盼。

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許淑華說，最早在105年就編列4750萬元經費，但學校位置偏遠，距縣府達100公里、單趟車程逾2個小時，廠商投標意願不高，重建工程經多次流標及一次決標但廠商終止契約，縣府仍堅持要改善偏鄉教學環境，經5次追加，預算增至1億1520萬8000元終於順利發包。

縣府教育處表示，學校有30名國小學童、20名幼兒園孩子、21名教職員工，今天動土後將於19日全面開工，預計115年7月完工；德鹿谷國小校長高天龍說，新建3層樓校舍有17間教室、3間廁所、6座樓梯，2年多施工期將借用活動中心上課，教學不受影響。（編輯：郭諭儒）1130409