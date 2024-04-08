更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功
生活

搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震2/300
首頁 / 地方

花蓮地震中橫坍方 許淑華：國6延伸是地方期待

2024/4/8 17:53（4/8 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮地震導致中橫公路多處坍方，南投縣長許淑華（圖）8日召開縣務會議說，震後交通問題受各界關心，有關國道6號從南投埔里延伸花蓮議題，立法院提出特別條例，希望中央重視。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年4月8日
花蓮地震導致中橫公路多處坍方，南投縣長許淑華（圖）8日召開縣務會議說，震後交通問題受各界關心，有關國道6號從南投埔里延伸花蓮議題，立法院提出特別條例，希望中央重視。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 113年4月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）花蓮3日地震，中橫公路多處坍方，南投縣長許淑華今天說，震後南投派車到花蓮接受困學童，但回花蓮得繞半個台灣，回家的路很遠，國道6號延伸花蓮是地方期待，希望中央重視。

4月3日花蓮強震，南投縣也有災情，南投縣政府今天下午召開縣務會議，教育處長王淑玲簡報說，統計至7日全縣共66所學校受損，其中6校情況較嚴重，將呈報行政院公共工程委員會補助復建經費；縣府社會及勞動處長林志忠也報告指出，震後全縣共9戶受災。

中橫公路因地震嚴重受創。許淑華表示，震後交通問題受各界關心，有關國道6號從南投埔里延伸花蓮議題，立法院提出特別條例，希望中央重視，南投到花蓮若能「打通」，對兩縣發展有很大助益，台灣一日生活圈概念不只從北到南，東部到西部也希望快速銜接。

許淑華說，前往仁愛鄉主要道路若中斷需繞道而行，有時候甚至會變成「孤島」無法進出，因此縣府正進行前期規劃，希望從南豐村架設高架橋通往親愛村，未來申請經費盼中央支持，這座高架橋可視為省道台14線「支線」，也可作為未來南投銜接花蓮的前期道路。

許淑華表示，有關縣內學校受損，除部分學校油漆剝落，另有6所學校較嚴重且有圍牆倒塌情形，縣內受災戶、學校若有需要，縣府將向中央申請補助；花蓮、南投都是偏鄉，地震造成道路損壞影響觀光，災後道路建設盼中央多協助經費以符合山區需要。（編輯：謝雅竹）1130408

#中橫
#花蓮地震
#南投縣
#王淑玲
#花蓮縣
#許淑華
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
環狀線接駁公車增板橋至中和區間 尖峰5分鐘1班
172.30.142.60