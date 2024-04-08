花蓮地震中橫坍方 許淑華：國6延伸是地方期待

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）花蓮3日地震，中橫公路多處坍方，南投縣長許淑華今天說，震後南投派車到花蓮接受困學童，但回花蓮得繞半個台灣，回家的路很遠，國道6號延伸花蓮是地方期待，希望中央重視。

4月3日花蓮強震，南投縣也有災情，南投縣政府今天下午召開縣務會議，教育處長王淑玲簡報說，統計至7日全縣共66所學校受損，其中6校情況較嚴重，將呈報行政院公共工程委員會補助復建經費；縣府社會及勞動處長林志忠也報告指出，震後全縣共9戶受災。

中橫公路因地震嚴重受創。許淑華表示，震後交通問題受各界關心，有關國道6號從南投埔里延伸花蓮議題，立法院提出特別條例，希望中央重視，南投到花蓮若能「打通」，對兩縣發展有很大助益，台灣一日生活圈概念不只從北到南，東部到西部也希望快速銜接。

許淑華說，前往仁愛鄉主要道路若中斷需繞道而行，有時候甚至會變成「孤島」無法進出，因此縣府正進行前期規劃，希望從南豐村架設高架橋通往親愛村，未來申請經費盼中央支持，這座高架橋可視為省道台14線「支線」，也可作為未來南投銜接花蓮的前期道路。

許淑華表示，有關縣內學校受損，除部分學校油漆剝落，另有6所學校較嚴重且有圍牆倒塌情形，縣內受災戶、學校若有需要，縣府將向中央申請補助；花蓮、南投都是偏鄉，地震造成道路損壞影響觀光，災後道路建設盼中央多協助經費以符合山區需要。（編輯：謝雅竹）1130408