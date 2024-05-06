因應520結婚潮 宜蘭縣政府客製化幸福門牌贈新人

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）5月20日諧音是「我愛你」，也是每年熱門結婚日。宜蘭縣政府今天表示，為鼓勵民眾成家，將贈送當天結婚的新人客製化門牌，限量365個。

縣府民政處發布新聞稿表示，宜蘭縣各戶政事務所為因應520結婚潮、營造幸福氛圍，特別為新人們量身訂作客製化的「幸福門牌」，尺寸為18公分X21.8公分、厚1公分，門牌上有鏤空復古窗花造型、海平面上的龜山島與「宜蘭幸福事務所」字樣。

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此外，新人們可在門牌上選擇「520」號碼和「幸福路」名稱，並以新人提供的甜蜜合照，之後以雷射雕刻打造於門牌上，當成家中擺設品；也可以真實的門牌號碼或路名，成為真正實用、獨一無二的門牌。

民政處指出，宜蘭縣各戶政事務所即日起至17日，受理5月20日當天要結婚的新人們以電話或網路登記方式，預約製作「幸福門牌」，請新人提供合照或Q版照片，交給縣政府委託的專業公司製作，5月20日當天登記結婚時就會一併送給新人。（編輯：李錫璋）1130506