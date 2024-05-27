台灣樂團大象體操英國開唱 展現獨特搖滾魅力

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（中央社記者簡玉晴倫敦26日專電）來自台灣高雄的樂團「大象體操」今天參加2024倫敦Portals音樂節（Portals Festival），與來自世界各地的樂團接力表演，「大象體操」不僅展現屬於樂團的特殊風格，也讓全球聽眾有機會聽到來自台灣樂團的聲音與搖滾魅力。

大象體操於2023年12月推出新專輯「世界World」，並從同年進行世界巡迴演出，演出地點包括台灣、美國、英國和日本等各地，這次在英國除26日倫敦場外，27、29與30日將繼續在布里斯托（Bristol）、卡萊爾（Carlisle）以及曼徹斯特（Manchester）接連演出。

大象體操成立於2012年2月，是來自台灣高雄的數字搖滾樂團，團隊成員有兄妹檔張凱翔和張凱婷，分別擔任吉他手與貝斯手，以及張凱翔在高中熱音社認識的學弟涂嘉欽，負責鼓手一職。

「大象」象徵貝斯的厚重低音，「體操」則代表其樂曲中特殊的節奏。「大象體操」樂團的音樂融入了西方搖滾與東方變拍思維，並以精湛的演奏技巧和高度原創的風格著稱，在全球各大音樂節中嶄露頭角，更被日本最大唱片行Tower Records稱為「新世代技巧派」樂團。

主辦單位表示，Portals Festival是倫敦知名音樂節之一，專注另類、實驗性與搖滾音樂，常邀請世界各地受歡迎藝術家演出，讓音樂愛好者有機會享受突破常規、打破邊界的音樂表演。活動地點是多元藝術空間，節目內容廣泛、全球化和開放，將各領域人才聚集，提供來自倫敦各行各業、各年齡層人們一個欣賞藝術的場域。

「大象體操」這次帶著新專輯到各地演出，除了是樂團成軍10週年作品，也是與來自世界各地音樂人的合作成果。透過本次長達數月且橫跨歐洲、亞洲、美洲等地巡演，讓來自台灣的樂團有機會與不同國家的粉絲、聽眾有互動與交流機會。（編輯：張芷瑄）1130527