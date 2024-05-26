莊凱勛結拜陳亞蘭為兄弟 幫看林口房怕繳不出房貸

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（中央社記者洪素津台北26日電）演員陳亞蘭、莊凱勛在戲劇「勇氣家族」配對，用歌仔戲調情傳愛，戲外兩人正式結拜為兄弟，莊凱勛開心喊陳亞蘭「二哥」，還幫忙物色林口豪宅，並笑說：「怕她繳不出房貸。」

莊凱勛在歌仔戲職人劇「勇氣家族」和陳亞蘭演出夫妻，兩人不怕沒有CP感，陳亞蘭甚至邀莊凱勛「上車」培養感情。在和陳亞蘭拋接球的過程中，莊凱勛演戲時眼淚止不住，完全融入陳亞蘭的歌仔戲宇宙。

莊凱勛近日接受中央社專訪，提及心目中的陳亞蘭，只見他完全瞪大眼睛，訴說著陳亞蘭有多好，有多欽佩陳亞蘭傳承歌仔戲的精神。

莊凱勛也爆料陳亞蘭為傳承再陷資金煩惱，「她叫我幫她看林口的房子，看是要買要租，要賺零用錢」，莊凱勛則笑說：「我是怕她付不出貸款，那就慘了。」

莊凱勛在劇中和陳亞蘭夫妻情短薄，前2集就領便當，隨後用回憶方式呈現。莊凱勛表示，自己有京劇底子，但缺少歌仔戲那一份柔美，每每野台對打戲都讓陳亞蘭提醒：「你要柔軟一點，你們是在調情，不是在打仇人。」

莊凱勛也用京劇術語說：「我就是太起份了。」意思就是動作力道過大，身段僵硬，通常是京劇武生的模樣，缺少了歌仔戲小生的柔和。

困難的還有唱腔部分，莊凱勛自認歌仔戲唱功不好，殺青後後製錄音讓陳亞蘭搖頭，陳亞蘭笑說：「我拯救了一位音癡。」莊凱勛也笑說：「她覺得錯就是錯，她對事不對人，她覺得你應該要做到最好，尤其是傳統戲這一塊。」

莊凱勛坦承自己容易共情，每次跟陳亞蘭對戲就是會紅眼眶，甚至流下眼淚。劇中莊凱勛需要以正能量的模樣現身鼓勵陳亞蘭，但每次出現都是陳亞蘭受挫的時候，上戲莊凱勛正面歡笑，下戲莊凱勛卻總是忍不住爆哭。講到這裡莊凱勛語帶哽咽，大讚陳亞蘭讓他學到很多，兩人也從夫妻情昇華成兄弟情。

莊凱勛感謝陳亞蘭給他機會演出，甚至毛遂自薦要演出陳亞蘭下一部戲，就算是被賜死的山賊也可以，沒想到卻被陳亞蘭回絕：「那個角色是郭子乾的」，讓他哭笑不得。（編輯：張雅淨）1130526