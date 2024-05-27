台股帶量走揚 終場漲238點收21803點創新高
2024/5/27 13:48（5/27 14:07 更新）
（中央社記者吳家豪台北27日電）台股今天開高走高，人工智慧（AI）概念股領漲電子族群，台積電、鴻海與聯發科等3大權值股齊揚，航運類股走高，加權指數盤中衝上21871.34點創歷史新高，終場收21803.77點，改寫收盤新高，大漲238.43點，漲幅1.11%，成交值新台幣4881.59億元。
晶圓代工廠台積電盤中漲至878元新天價，終場收869元，漲幅0.23%；鴻海以185元作收，勁揚5.11%；聯發科盤中亮燈漲停達1310元後打開，終場收在1285元，漲幅7.53%。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前抵台，激勵AI供應鏈股價表現，廣達漲2.44%、收293.5元；勤誠收漲停341元，緯創終場漲1.3%、收116.5元。（編輯：楊凱翔）1130527
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台積電聯發科鴻海齊揚 台股盤中大漲300點寫21871點新高