台積電聯發科鴻海齊揚 台股盤中大漲300點寫21871點新高
2024/5/27 11:14（5/27 11:27 更新）
（中央社記者吳家豪台北27日電）輝達執行長黃仁勳提前抵台，傳將訪供應鏈談訂單，激勵台股今天開高走高，3大權值股齊揚，台積電衝上878元新天價，聯發科觸漲停1310元，鴻海漲逾5%，推升加權指數盤中勁揚 超過300點，最高達21871.34點，改寫盤中歷史新高。
至11時5分左右，台股加權指數達到21829.39點，上漲264.05點，漲幅1.22%，成交值新台幣2991.26億元；電子類股漲1.55%，金融類股漲0.4%。
晶圓代工廠台積電開高5元，盤中最高達到878元，漲逾1%。鴻海上漲超過5%，最高達到185元；鴻海集團旗下機殼廠鴻準飆漲停71.5元。
IC設計廠聯發科今天舉行股東常會，外界關注與輝達（NVIDIA）合作汽車平台與AI PC晶片進展，聯發科早盤觸漲停1310元後打開，漲幅維持在9%以上。
人工智慧（AI）概念股指標廣達、仁寶、英業達漲幅皆超過1%，伺服器機殼廠勤誠亮燈漲停直奔341元。散熱族群的雙鴻與奇鋐漲逾5%。
輝達機器人概念股所羅門近期股價波動劇烈，今天起列入處置股票，每5分鐘搓合一次，今天所羅門股價漲逾2%。廣明攻漲停124.5元，凌華上揚超過7%，新漢漲逾6%。（編輯：楊蘭軒）1130527
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