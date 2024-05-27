電子領軍上攻 台股收漲238點再創高

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（中央社記者吳家豪台北27日電）台股今天開高走高，人工智慧（AI）概念股領漲電子族群，台積電、鴻海與聯發科3大權值股齊揚，航運類股走高，加權指數盤中衝上21871.34點新高，終場收21803.77點，改寫收盤新高，大漲238.43點，漲幅1.11%，成交值新台幣4881.59億元。

電子類股指數今天上漲1.32%，成交比重突破70%。航運類股指數終場上漲2.8%，營建類股指數收漲0.36%，金融類股指數漲0.46%。代表中小型股的櫃買指數終場上揚0.88%。

電子權值股今天發動攻勢，晶圓代工廠台積電盤中漲至878元新天價，午盤後漲勢收斂，終場小漲0.23%，收在869元。鴻海以185元作收，勁揚5.11%。IC設計廠聯發科受惠於股東會行情、價漲量增，盤中亮燈漲停1310元後打開，終場收在1285元、漲幅7.53%。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前抵台，激勵AI供應鏈股價表現，廣達漲2.44%、收293.5元；勤誠盤中攻漲停341元直到終場，緯創收116.5元、上漲1.3%。

機器人概念股在輝達題材激勵下續強，廣明、鴻準皆收漲停124.5元、71.5元。凌華漲7.57%，列入處置股的所羅門收漲2.33%。

航運類股受惠於運價飆高，貨櫃三雄全面走揚，萬海漲9.61%，陽明勁揚6.53%，長榮漲1.59%；中櫃收漲停34.8元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰告訴中央社記者，國際資金流動有利於電子類股，AI概念股帶動電子族群表現強勢的架構，短時間不會有太大改變，台股中長線仍有創高機會。（編輯：楊蘭軒）1130527