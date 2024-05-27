本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電聯發科鴻海齊揚 台股盤中大漲300點寫21871點新高
首頁 / 兩岸
中國房企暴雷
新聞專題
中國房企暴雷1/300
首頁 / 兩岸

中國恆大出售汽車公司股權 恆大汽車股價急漲

2024/5/27 10:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）正在清算中的中國大陸房企恆大集團準備出售旗下恆大汽車公司股權，消息令恆大汽車今早股價急漲。

恆大新能源汽車集團有限公司今天在香港交易所公告，恆大集團與清算人訂立條款書，全數出售旗下持有的恆大汽車股份，雙方或會訂定最終買賣協議。

據公告，恆大集團持有恆大汽車58.5%股權，超過63.47億股。

公告表示，潛在買方收購恆大汽車之後，將向公司提供信貸額，以資助恆大汽車持續經營及發展電動汽車業務。

公告指出，目前恆大汽車資金嚴重短缺，其天津工廠自今年初以來已停止運作。

另外，恆大汽車股份在港交所停止交易一段時間後，今早復牌，受到上述消息刺激，其股價大幅飆升，截至早上9時55分，股價暴漲89.47%報港幣0.72元。（編輯：唐佩君）1130527

#恆大集團
#港交所
#恆大汽車
中國房企暴雷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
才丟救命錢 中國恆大汽車再被要求退回84億補貼款
172.30.142.93
更多編輯台推薦新聞：